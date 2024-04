Meteo, freddo per molti giorni. Neve a bassa quota e quasi 0° in pianura

Nei prossimi giorni il quadro meteo-climatico subirà un brusco cambiamento. L'Italia si troverà a fare i conti con un Vortice Freddo che condizionerà il tempo su tutte le nostre regioni innescando temporali, colpi di vento e pure grandinate. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Da Mercoledì 17 Aprile si aprirà una fase di forte instabilità che ci accompagnerà per tutta la giornata, in particolare sulle regioni nordorientali e su gran parte di quelle centro-meridionali. Occhio alle temperature, che inizieranno a scendere in forma evidente, riportandosi su valori consoni al periodo.

Da Giovedì 18 Aprile i venti freddi irromperanno con maggiore decisione, andando ad alimentare un vortice ciclonico che si posizionerà sulle regioni centrali. E' atteso dunque un freddo maltempo al Centro, su parte del Sud, nonché ancora su parte del Nordest, ma qui in via di miglioramento.



Attenzione alla neve che potrà scendere fino a quote piuttosto basse per il periodo sui rilievi appenninici (1000/1200 metri).

In seguito, da Venerdì 19 Aprile, il vortice ciclonico viaggerà lentamente in direzione della Grecia, lasciando dietro di sé ancora maltempo al Centro-Sud, mentre le condizioni andranno ulteriormente migliorando sulle nostre regioni settentrionali.

Anche il weekend trascorrerà verosimilmente all'insegna di una spiccata instabilità e in un contesto climatico decisamente fresco, a tratti pure freddo di notte, con temperature non di molto superiori allo zero.