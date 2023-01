Meteo, ecco quando arriva il freddo vero sull'Italia. Ora la data c'è

Meteo, freddo sull'Italia. Ora sappiamo quando arriva



Quando arriverà il freddo invernale? Questa è la domanda che in molti si pongono vista l'anomalia climatica positiva che stiamo vivendo in questi giorni.

Mentre l'Italia è ancora sotto una calda e resistente cupola anticiclonica, all'orizzonte si inizia ad intravedere qualche spiraglio verso un contesto climatico meno mite o più generosamente parlando più consono al periodo. Bisognerà spiega www.ilmeteo.it attendere ancora qualche giorno in quanto l'alta pressione africana tutt'ora presente sulle nostre teste raggiungerà la sua massima potenza proprio a cavallo tra fine e inizio d'anno.

In questo frangente l'Italia continuerà però a vivere una forte dicotomia. Fino ai primi giorni del nuovo anno infatti, il Sud e le due Isole Maggiori continueranno ad essere coinvolte da un caldo contesto di stampo praticamente primaverile, mentre il Nord e alcuni angoli del Centro resteranno avvolti dalle nebbie, dalle nubi basse e dunque da atmosfere decisamente più grigie e fresche.

Questa situazione che insiste ormai da tanti giorni sul nostro Paese, si interromperà verso il periodo dell'Epifania. Se tutto verrà confermato infatti, l'alta pressione africana comincerà a perdere di energia ed un provvidenziale ritorno del brutto tempo riporterà gradualmente il clima su binari sicuramente leggermente più consoni alla stagione, ad iniziare dalle regioni del Centro e del Sud. Nonostante ciò non si potrà parlare infatti di vero freddo in quanto il clima assumerà semplicemente un comportamento più autunnale che invernale.

Quanto detto si nota bene dalla cartina sotto allegata dove sono rappresentate le differenze di temperatura massima tra Mercoledì 4 Gennaio e Giovedì 5. Nelle aree colorate di blu scuro si avranno le maggiori differenze e per la precisione intorno ai 6/8°C in meno rispetto al giorno precedente. In quelle colorate di azzurro di circa 4°C, mentre nelle zone colorate di verde chiaro/bianco non ci saranno ancora grossi scossoni.Insomma, un piccolo passo in avanti verso un ritorno alla normalità.

Per vedere l'arrivo di un contesto climatico più freddo e di stampo invernale invece, bisognerà probabilmente attendere la seconda decade del mese, anche se i centri di calcolo non hanno ancora trovato una comune linea di tendenza. Per alcuni infatti, il grande freddo potrebbe arrivare addirittura solo sul finire del mese. Ci aggiorneremo.