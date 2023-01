Meteo, freddo? Ipotesi clamorosa. Non arriverà più. Primavera già iniziata

Meteo, freddo dove sei? Non c'è



Ma dov'è finito il freddo, quello da vero Inverno? Per ora, non ce n'é traccia alcuna e anzi, su alcune delle nostre regioni, stiamo vivendo una sorta di Primavera anticipata, basti pensare al Sud e alle Isole maggiori, come spiega il sito internet www.ilmeteo.it. C'è chi si guarda intorno disorientato e chi invece gioisce per questo contesto climatico davvero anormale. La domanda ricorrente è sempre la medesima: cambierà qualcosa prossimamente?

Il responsabile di questa situazione è un invadente anticiclone (a matrice africana) che alberga ormai da tanto tempo sul bacino del Mediterraneo e dunque anche sull'Italia. E' proprio questo robusto scudo anticiclonico a tenere lontane le fredde perturbazioni, non permettendo loro di scendere di latitudine e facendo così in modo che il nostro Paese continui a fare da spettatore sotto una mite e anomala coperta alto-pressoria.Per capire ancora meglio quanto sia lontano il grande freddo, qui sotto vi proponiamo una cartina dove sono rappresentate le temperature massime previste a metà settimana e per la precisione nella giornata di Giovedì 5 Gennaio: nelle aree colorate in rosso, pensate, toccheremo valori sui 20/22°C.



Temperature comunque elevate per il periodo, intorno ai 14/18°C, nei settori evidenziati con il colore arancione, prossime ai 10/12°C in quelli colorati in giallo. Solamente nelle zone in verde si avranno temperature sotto la soglia dei 7/8°C. Certamente non gelide, comunque.Le temperature massime previste per Giovedì 5 Gennaio 2023Ma il freddo quando arriverà? Difficile al momento dire quando si potranno tornare a vedere valori tipici dell'Inverno. I Centri di Calcolo, almeno per ora, non indicano grandi scossoni in tal senso. Dopo le festività potrebbe verificarsi una svolta rispetto alla cappa anticiclonica che ci sta attanagliando da settimane, con il ritorno di piogge di una certa entità. Ma ancora niente freddo.Forse solamente dopo la metà del mese potrebbe cambiare qualcosa, ma è ancora presto per poter dare certezze e, soprattutto, dettagli.Vi aggiorneremo nei prossimi giorni.