Meteo, freddo sull'Italia. Inverno in anticipo. Neve e gelo. Tutto stravolto

Meteo, freddo sull'Italia. Ecco quando

Inverno in anticipo! E' questa la conferma appena arrivata con l'ultimo aggiornamento: subito dopo metà mese i grandi movimenti a scala emisferica potrebbero favorire l'arrivo della prima poderosa irruzione di aria Artica fin verso l'Italia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Nulla di così anomalo, intendiamoci: d'altronde dal punto di vista statistico-climatico le ultime settimane di Novembre rappresentano la fase di passaggio tra la stagione autunnale e quella invernale, con le prime incursioni fredde dal Nord Europa e la neve che pian piano inizia a colorare le montagne. La media delle temperature nelle principali città italiane proprio in questo periodo subisce una drastica flessione, insomma è quel periodo in cui in genere si tirano fuori gli abiti più pesanti.

Ebbene, anche quest'anno potrebbe essere confermata tale "tradizione climatica": le previsioni per metà Novembre sono da primi brividi invernali.

Occhi puntati in particolare da Domenica 19 Novembre in avanti quando una massa d'aria fredda di origine artica potrebbe scivolare dapprima verso l'Europa centrale-orientale, per poi puntare anche l'Italia.

Se ciò dovesse essere avvenire è lecito attendersi un crollo verticale delle temperature con valori termici ben sotto le medie climatiche specie al Nord e sulle regioni adriatiche: sarebbe il primo vero freddo con caratteristiche invernali. Manca ancora diverso tempo e come al solito invitiamo alla prudenza, ma i segnali per una prima seria irruzione fredda ci sono tutti.