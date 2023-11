Meteo estremo: ciclone sull'Italia. Piogge con burrasca e neve a bassa quota

Meteo, neve sotto i 1.000 metri (raro ai primi di novembre)

E' confermato: nel corso del weekend arriverà il ciclone di San Martino. Tra Sabato 11 e Domenica 12 Novembre ci aspetta un nuovo e intenso peggioramento con precipitazioni e vento forte su molte delle nostre regioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

In realtà già da Venerdì 10 una perturbazione atlantica porterà delle piogge che si estenderanno anche Sabato 11 Novembre interessando in particolare le zone interne del Centro, la Campania e la Calabria tirrenica. Più stabile altrove con una prevalenza di sole in un contesto climatico tuttavia pienamente autunnale, anche abbastanza freddo al mattino.

E non è finita qui. Sul Nord Europa staziona una vasta depressione ricolma di aria fredda che invierà masse d'aria di origine polare-marittima fin verso il bacino del Mediterraneo. Queste correnti in ingresso favoriranno la formazione di un vortice (ciclone di San Martino) in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sottoforma di nubifragio, nonché violente raffiche di vento nel corso della giornata di Domenica 12 Novembre.Secondo gli ultimi aggiornamenti le regioni più a rischio paiono essere quelle del Centro-Sud (specie versante tirrenico) e le due Isole Maggiori.



Oltre alle piogge irromperanno pure burrascose raffiche di Maestrale e Grecale ad oltre 60 km/h.Il fronte perturbato, oltre che di una pesante ondata di maltempo, sarà responsabile anche di un drastico calo termico con le temperature che si porteranno sotto le medie climatiche di riferimento su tutta l'Italia. Perturbazione e freddo: questo mix favorirà l'arrivo della neve fin sotto i 1000 metri di quota sulle Alpi occidentali di confine ed intorno ai 1300/1500 metri sull'Appenino centro-settentrionale: un'ottima notizia in vista dell'imminente stagione sciistica.