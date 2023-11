Meteo neve, altro carico in arrivo. A quote sempre più basse. Freddo

Meteo neve, ecco dove cadranno i fiocchi bianchi

Nei prossimi giorni una serie di fronti instabili in discesa dal Nord Europa condizioneranno il tempo su molte delle nostre regioni, provocando diffuse precipitazioni e venti forti. Considerato il calo delle temperature, è previsto il ritorno della neve, specie sulle montagne di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia tra le giornate di Giovedì 9 e Venerdì 10 Novembre quando la perturbazione più intensa, ricolma di aria fredda, darà il via ad un'ennesima fase di maltempo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Secondo gli ultimi aggiornamenti i fiocchi dovrebbero scendere fino a 800/1000 metri di quota con la neve che potrebbe imbiancare località come Breuil-Cervinia (AO), Sestriere (TO), Livigno (SO), Madonna di Campiglio (TN), Solda (BZ) e Canazei (TN).Sull'Appennino centro-settentrionale la dama bianca si farà invece vedere solamente oltre i 1800/2000 metri, imbiancando le principali vette.Non è finita qui. Nel corso del prossimo weekend l'arrivo di un insidioso ciclone favorirà una nuova passata nevosa fin sotto i 1000 metri di quota sulle Alpi di confine e intorno ai 1300/1500 sull'Appenino centro-settentrionale: un'ottima notizia in vista dell'imminente stagione sciistica.

Si apre dunque una fase fortemente instabile e più fredda, vi terremo aggiornati sulle quote e sulle zone coinvolte nei prossimi giorni. La situazione potrebbe anche cambiare con i prossimi aggiornamenti e modificarsi soprattutto le quote della neve.