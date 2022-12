Meteo, allarme gelicidio: pioggia che congela al suolo. Massimo pericolo

Meteo, pericoloso gelicidio o pioggia congelantesi e le zone maggiormente a rischio saranno il...



Il maltempo (con neve) non sarà l'unica insidia che provocherà il nuovo peggioramento atteso nel corso del Ponte dell'Immacolata. Per gli automobilisti che si sposteranno ci sarà da stare attenti pure al pericoloso gelicidio o pioggia congelantesi e le zone maggiormente a rischio saranno il basso Piemonte e quelle interne della Liguria.Il rischio di ghiaccio sarà concentrato prevalentemente tra Cuneese orientale, entroterra savonese-genovese (versanti padani) e basso alessandrino.



Seppur su queste aree la neve potrebbe già iniziare a cadere nella notte di Giovedì 8 Dicembre, non si esclude un possibile incremento della temperatura in quota nella tarda mattinata di Venerdì 9 Dicembre, con il repentino passaggio da precipitazione solida a precipitazione liquida nell'arco di poche ore.Il fenomeno della "pioggia congelantesi" - si legge su www.ilmeteo.it - viene a generarsi proprio quando le temperature in quota salgono al di sopra della soglia di 0°C, mentre al suolo ristagna aria fredda con temperature sotto lo zero. Le gocce di pioggia quando arrivano al suolo ghiacciano all'istante su oggetti, alberi, auto e fili dell'elettricità, così come sul fondo stradale. Nella fattispecie di Venerdì 9 Dicembre, eventuali precipitazioni allo stato liquido potrebbero toccare un suolo già gelato ed innevato, incrementando così le possibilità di formazione del cosiddetto "vetrone" (lastre di ghiaccio su una coltre nevosa presente al suolo).



IL GELICIDIO - Si tratta di un fenomeno provocato dalla pioggia o ancor più frequentemente dalla pioviggine, sopraffusa. Con il termine pioggia sopraffusa, intendiamo gocce d'acqua che rimangono allo stato liquido anche a temperatura inferiore allo zero. Affinché ciò accada, è necessario che le gocce d'acqua siano molto piccole, l'acqua contenuta sia pura, ossia priva di sali e ci sia un repentino raffreddamento della colonna d'aria negli strati bassi dell'atmosfera.