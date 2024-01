Meteo, inverno addio. Bolla calda e primavera con caldo anomalo

Nel corso della Nuova Settimana una vera e propria bolla d'aria calda di matrice sub-tropicale avvolgerà l'Italia provocando delle conseguenze dirette su molte delle nostre regioni. Lo scrivo il sito internet www.ilmeteo.it.

Occhi puntati già sulla giornata di Lunedì 22 Gennaio, quando un'ampia area di alta pressione di origine africana, accompagnata da aria calda in quota, si estenderà sull'Europa centro-occidentale. Questo fenomeno bloccherà efficacemente qualsiasi perturbazione proveniente dall'Atlantico e qualsiasi flusso di aria fredda dalle gelide terre del grande Nord.Solo tra la sera di Lunedì e parte di Martedì ci sarà il passaggio rapido di un debole fronte instabile dovuto a timide infiltrazioni d'aria umida, ma i suoi effetti saranno di breve durata, seguiti da un immediato miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Gli aggiornamenti meteo più recenti evidenziano nel corso della settimana un'anomalia particolarmente significativa nel campo delle temperature. In un periodo che generalmente è tra i più freddi dell'anno, si prevedono scostamenti dalla media climatica fino a +10°C, specialmente nel bacino del Mediterraneo.Giovedì 25 Gennaio si profila come la giornata più calda, con temperature massime che potrebbero raggiungere i 20°C, in particolare nelle regioni del Centro-Sud (sul lato tirrenico) e sulle due Isole Maggiori. Anche nel resto d'Italia si registreranno temperature miti, ben diverse da quelle tipiche della stagione invernale. Ad esempio, lo zero termico sulle Alpi di Nord Ovest si posizionerà a un'altitudine insolitamente elevata, oltre i 3500/4000 metri.

Gli effetti di questa mite ed inusuale parentesi anticiclonica saranno evidenti anche sul fronte delle precipitazioni, con una ovvia e conseguente totale assenza di piogge importanti.A rendere ancora più singolare questa situazione, sarà la sua durata: se le previsioni saranno confermate, l'alta pressione potrebbe persistere fino a tutto il Weekend. Ciò porterà a un possibile cambiamento climatico intorno ai giorni della Merla, ovvero sul finire del mese, quando potrebbero tornare le correnti umide atlantiche e un contesto meteo più capriccioso soprattutto sull'Italia centro-meridionale. Ovviamente, forniremo ulteriori dettagli e aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.