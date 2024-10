Meteo, maltempo per cinque giorni. Dove e quando colpirà

Bassa pressione sull'Italia per tanti giorni



Dopo aver portato alluvioni anche nel Sahara, un intenso ciclone punta l’Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega cosa è previsto nei prossimi giorni con il ciclone nordafricano. La bassa pressione, transitata anche tra Marocco ed Algeria, si spingerà verso est nelle prossime ore, avvicinandosi all’Italia. Un primo peggioramento è previsto in Liguria con la convergenza di venti di Scirocco e Tramontana Scura, convergenza di venti che potrebbe dar luogo a fenomeni intensi con temporali autorigeneranti.

Cosa sono questi temporali autorigeneranti?

Si tratta, in pratica, di temporali semi-stazionari in grado di autoalimentarsi con l’aria fredda in discesa dai livelli più alti della troposfera. Possono formarsi di nuovo e di nuovo per ore sulla stessa area scaricando un gran quantitativo di pioggia.

Dove sono previsti questi ‘temporali cattivi’?

Questi ‘temporali cattivi’ sono fenomeni pre-frontali, cioè in arrivo prima del fronte perturbato vero e proprio, saranno più probabili in Liguria, ma non si escludono anche sul resto del Nord-Ovest e sulle coste toscane. Altrove il cielo sarà sereno o velato con massime ancora piuttosto elevate, intorno ai 30°C al Sud.

Quando arriverà il fronte perturbato vero e proprio?

Giovedì 17 avremo l’arrivo del ciclone (del fronte perturbato vero e proprio) un po’ su tutta l’Italia con maltempo diffuso: al mattino le piogge sono previste al Centro-Nord, specie tra Liguria e Toscana dove saranno possibili già le prime situazioni potenzialmente alluvionali; dal pomeriggio il maltempo più importante colpirà ancora Liguria, Toscana ma anche Lazio e Sardegna.

Dove è previsto giovedì l’occhio del ciclone?

Il minimo di bassa pressione, l’occhio del ciclone, giovedì è previsto un approfondimento sul Mar Tirreno settentrionale: il maltempo sarà intorno a queste zone, ma pioverà dunque anche sul resto del Nord e localmente in Campania, mentre sull’estremo Sud avremo ancora caldo e tempo asciutto.

Quali sono le previsioni per il weekend?

Da venerdì la bassa pressione colpirà anche il meridione: tutta l’Italia sarà avvolta dalle spire nuvolose e piovose del ciclone, con un carico di pioggia diffuso e abbondante. Sabato vivremo una giornata fotocopia del venerdì con ombrelli aperti quasi ovunque e con situazioni idrauliche ed idrogeologiche da monitorare.

Ma non migliorerà mai…

No, non è vero, domenica il ciclone dovrebbe allontanarsi verso il meridione con qualche schiarita in più al Centro-Nord: questa traiettoria è da confermare, ma non è una buona notizia per tutti.

Come mai? Cosa potrebbe succedere?

Qualora il vortice si diriga come previsto verso Sicilia e Calabria, allora arriverebbero nubifragi su queste regioni, specie sui versanti ionici ma anche sui settori metapontino e salentino di Basilicata e Puglia. Quest'ultima previsione è, come detto, da confermare, al momento prestiamo attenzione al peggioramento verso il Centro-Nord, poi da venerdì controlleremo il Sud compresa la siccitosa Sicilia.

Conclusioni?

In conclusione, il ciclone proveniente dal Nord Africa potrebbe portare nubifragi estremi con accumuli superiori ai 350 mm in 5 giorni (350 litri per metro quadrato, il quantitativo di un’intera stagione) specie tra Liguria e Toscana, in Puglia, Sicilia e Calabria. Sul resto delle regioni italiane, purtroppo, la situazione non sarà migliore, d’altronde questo è il periodo delle piogge, siamo in Autunno!