Meteo, nel weekend si riaffaccia la primavera

Mercoledì e giovedì saranno gli ultimi giorni che registreranno temperature massime di poco sopra i 10°C, da venerdì infatti un grande anticiclone conquisterà quasi tutta l’Italia, regalandoci un lungo periodo di stabilità e clima primaverile. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi una perturbazione abbandonerà le regioni meridionali causando ancora precipitazioni a carattere sparso, nevose attorno ai 1000 metri sugli Appennini. Giovedì, il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni, qualche piovasco potrà interessare Sardegna e Sicilia.

Le temperature cominceranno lentamente a guadagnare qualche grado in più. Venerdì, a parte un temporaneo peggioramento del tempo sulla Sicilia con qualche temporale nel pomeriggio, il resto d’Italia sarà avvolto da una grande figura di alta pressione che garantirà bel tempo e clima primaverile anche nel weekend e probabilmente per tutta la settimana di Pasqua. Temperature in rapido aumento con valori massimi tra 17 e 21°C su quasi tutto il Paese.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che di notte farà ancora piuttosto freddo, infatti i valori termici scenderanno anche al di sotto dello zero oltre che sulle colline e sui rilievi anche sulla pianura dell’Emilia, della Toscana e su alcune zone del Sud.