Meteo, neve fino a un metro: ecco dove. Ne arriverà davvero tantissima

Meteo, neve sull'Italia. Fino a un metro, ma...



Tutto confermato: è in arrivo un carico abbondante di neve sulle nostre montagne, fino a 1 metro di accumulo! Nel weekend avremo a che fare con la nevicata più intensa dell'Inverno, caratterizzata da accumuli addirittura abbondantissimi in alta quota. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Occhi puntati già nelle prossime ore quando entreremo nella fase clou dell'ondata di maltempo innescata da un ciclone in discesa dal Nord Atlantico (ciclone Pulcinella): le prime nevicate sono previste su Piemonte e Valle d’Aosta con fiocchi di neve inizialmente a partire dai 1200/1300 metri di quota, in estensione poi al resto dell'arco alpino.

Entro la fine dell'evento sulle nostre montagne ci aspettiamo oltre 1 metro di neve fresca sopra i 2000 metri. Sono tante le località pronte a fare il pieno: a Sestriere (TO) attesi circa 40 cm, a Breuil Cervinia circa 1 metro, a Chiesa in Valmalenco (SO) circa 20/30 cm, Madonna di Campiglio (TN) oltre 40 cm, a Solda (BZ) almeno 20 cm. Sull'Appennino centro-settentrionale, a causa dei venti più miti da Sud, la dama bianca si farà vedere solamente sopra i 1600 metri, imbiancando le principali vette.Accumuli di neve previsti nel corso del prossimo weekend

Si sta dunque per aprire una fase più fredda, ma soprattutto fortemente instabile: un'ottima notizia per i ghiacciai e per l'ambiente in generale dopo una prima parte d'Inverno anomala con temperature quasi primaverili e pochissime precipitazioni.