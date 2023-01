Meteo, ciclone polare si abbatte sull'Italia. Lombardia sommersa dalla neve

Meteo, cambia tutto con un ciclone polare



Un ciclone polare prenderà forma sull'Italia alimentato da fredde correnti in quota provenienti dalle gelide terre polari. I suoi effetti saranno davvero dirompenti e sarà dunque lui il responsabile di una decisa svolta stagionale dopo settimane e settimane di atmosfere sicuramente più autunnali che invernali.

Prepariamoci dunque ad un Martedì alquanto turbolento ricco di eventi piovosi e nevosi in un contesto sempre più freddo e ventoso. Già dal mattino, una severa fase di maltempo inizierà a colpire duramente soprattutto l'area del versante tirrenico dove insisterà praticamente fino a tarda sera. Sotto osservazione la Toscana, l'Umbria, la Campania ed i settori centro occidentali della Sardegna. Occhi puntati specialmente sulla Campania dove tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi piogge abbondantissime anche sotto forma di nubifragio. Non mancherà nemmeno la neve che potrà cadere a tratti anche copiosa e sotto forma di bufere.

Via via che si salirà verso Nord il maltempo sarà meno violento, ma ci sarà spazio anche per delle belle nevicate sui rilievi alpini e localmente anche a quote molto basse specie in Lombardia dove i fiocchi bianchi potrebbero addirittura fare le loro comparsa fino ad alcuni tratti di pianura.

Analizzando l'immagine qui sotto possiamo capire meglio la distribuzione e gli abbondanti accumuli di precipitazioni attesi per la giornata di Martedì 17. Nelle aree colorate di rosso, nella fattispecie in quelle interne della Campania, si potranno cumulare fino a 150mm. Si scenderà intorno ai 100mm nelle zone in giallo, fino a 70mm in quelle fucsia fino ad arrivare a cumulati sempre più inferiori man mano che ci si sposterà nei distretti in azzurro.Le precipitazioni previste per la giornata di Martedì 17 Gennaio

Un occhio di riguardo anche ai forti venti di Libeccio che si attiveranno proprio a causa della presenza del vortice. Intense raffiche di vento sferzeranno soprattutto sul lato tirrenico dove ci attendiamo intense mareggiate.