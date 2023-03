Meteo neve marzo, carico abbondante su moltissime regioni. Ecco dove

Neve di marzo, carico abbondante



Neve di Marzo in arrivo dopo un weekend che sul nostro Paese è stato caratterizzato da un clima decisamente primaverile, con temperature anche superiori ai 22/23°C su alcune regioni. Insomma, a breve avremo a che fare con un vero e proprio "sconquasso meteorologico" generato dall'avvicinamento di un vortice ciclonico che investirà l'Italia già a partire dalla serata di Lunedì 13 Marzo, provocando piogge diffuse e nevicate a partire dalle regioni settentrionali, in estensione poi verso il Centro-Sud nella giornata di Martedì 14 Marzo.

La nostra attenzione è rivolta proprio a Martedì 14 Marzo. La cartina che vi proponiamo qui sotto mostra un rischio di neve sui settori alpini (sfumature di rosa), nelle prime ore del giorno: attenzione in particolsre tra Valle d'Aosta ed alto Piemonte, dove un carico abbondante è atteso sopra i 1000/1200 metri sulle Alpi di confine così come sull'alta Lombardia e sul Triveneto, con fiocchi inizialmente oltre i 1700/1800 metri in calo, con il passare delle ore, sino a 1300/1400 metri in Valtellina (a quote lievemente superiori su Dolomiti e Carnia). Qualche nevicata potrà spingersi fin verso gli 8/900 metri in Alto Adige nella zona della Val Pusteria, con locali sconfinamenti coreografici fino in prossimità di alcune località di fondovalle. Mediamente cadranno oltre 20 cm sopra i 1800 metri, fino a 30/40 cm sopra quota 2000.Nelle ore pomeridiano-serali non escludiamo l'arrivo di qualche episodio nevoso anche sulle vette più elevate dell'Appennino centro-settentrionale, ma probabilmente solo a quote superiori ai 1500 metri tra Marche ed Abruzzo.

In termine tecnico, queste precipitazioni nevose di stampo primaverile vengono chiamate "nevicate da rovesciamento" (trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo, indotto dalle forti precipitazioni) e sono caratterizzate da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità soprattutto per via della forte intensità.