Meteo neve Milano: 20 cm in città. Tutto confermato. Poi gelo

Meteo neve Milano: neve anche a Torino e in tutta la Valpadana

Meteo neve Milano: tutto confermato. Dopo la cosiddetta sciabolata artica attesa in queste ore con una poderosa discesa di aria fredda polare che si riverserà nel bacino del Mediterraneo entrando come di consueto dalla Porta della Bora e infilandosi nella Valle Padana, di gran carriera, dall’Atlantico sin dalle primissime ore di Mercoledì 8 Dicembre, di gran carriera giungerà una forte perturbazione, preceduta da correnti scioccali, alimentata e sospinta da venti umidi oceanici ed a sua volta seguita da aria polare marittima.

I fenomeni attesi a partire dalla notte tra Martedì 7 e Mercoledì 8 e che si protrarranno fino a Giovedì 9 Dicembre saranno prepotentemente invernali ed a carattere assolutamente nevoso in pianura su tutto il Piemonte, tutta la Lombardia, il piacentino, rilievi liguri oltre i 400m, Alpi e Prealpi tutte a tutte le quote compresa tutta la Valle dell’Adige; nelle primissime ore di Mercoledì fiocchi fradici riusciranno a raggiugere il suolo frammisti alla pioggia anche su Veronese e Vicentino sono in pianura e sul Garda, in attesa dell’inesorabile avanzata dello scirocco più mite in risalita dal mar Adriatico. Ma la nevicata delle nostre regioni nordoccidentali sarà perfetta! È molto probabilmente sarà in orario, le tempistiche sono state confermate.

Torino farà un bel carico di 10-12cm, più consistente il manto atteso a Milano con 18cm-20cm, ancor di più sulle Orobie, Trentino Alto Adige con 50cm sin sul bellunese.



fonte www.ilmeteo.it