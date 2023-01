Meteo, neve a Milano e in Lombardia. Dettaglio delle zone maggiormente colpite

Meteo, neve in Lonbardia. Le città dove cadrà la neve



Neve a Milano. L'ipotesi è sempre più probabile per il pomeriggio-sera di martedì 17 gennaio. Colpita dalla perturbazione fredda soprattutto la Lombardia. Neve anche a Varese, Como, Bergamo, Pavia, Lodi, Cremona. Più difficile a Mantova e Brescia. Neve anche a Sondrio e in montagna-collina, ovviamente.



Per la zona di Milano colpito dalla neve pare soprattutto la zona ovest della provincia, quella del Magentino.