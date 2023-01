Meteo, neve per molti giorni con il ciclone Thor. Neve sul mare al Sud!

Meteo, l'inverno fa sul serio con il ciclone Thor



Pieno inverno in Italia con il freddo che si sposta anche verso le regioni meridionali: il Ciclone Thor è previsto in intensificazione e ci accompagnerà fino alla fine del mese.

Quanto sta accadendo lo spiega molto bene Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it.



La neve è arrivata copiosa anche in pianura, come avvenuto ieri tra Lombardia e Nord-Est ed in particolare in Emilia. Nelle prossime ore altra aria fredda affluirà dall’Atlantico settentrionale, si tratta di aria polare marittima che farà scendere la neve fino ai 3/400 metri di quota, anche al Sud: questa aria fredda, a contatto con il mare ancora caldo (dopo l’estate rovente del 2022 le temperature dell’acqua sono ancora miti), formerà un vortice profondo e pericolosissimo.In serata è prevista una pressione quasi da uragano, 988 hPa, che causerà venti di tempesta sul Basso Tirreno, e onde fino a 9 metri verso la Calabria tirrenica! Al momento la previsione indica un fortissimo aumento del moto ondoso in serata soprattutto verso le coste tirreniche delle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.

Oltre al vento e alle mareggiate del Sud cosa dobbiamo aspettarci?

Sarà un Venerdì nero dal punto di vista meteo con forti piogge su Isole Maggiori, Sud peninsulare ed alto versante adriatico: la neve cadrà a quote bassissime tra Romagna e Marche e fino ai 400 metri al meridione. In Calabria potremo avere dei blizzard di neve tipici del Canada, tantissimo vento e abbondanti nevicate. Un giorno polare insomma, anche al Sud.

Che tempo è previsto nel weekend?

Sabato 21 il vortice tempestoso del Sud risalirà verso le regioni adriatiche continuando a portare tanta neve dalle Marche fino al Molise a quote basse fino ai 200 metri (la neve cadrà anche tra Calabria e Basilicata ma in attenuazione).Domenica 22 la situazione rimarrà simile con maltempo al meridione e sul settore orientale. Altrove troveremo anche delle schiarite che favoriranno però intense gelate notturne: le minime saranno intorno ai -5°C in Pianura Padana, intorno allo zero al Centro, 3-4°C al Sud.

In sintesi il Ciclone Thor diventerà ancora più intenso?Thor si intensificherà e ci aspetterà per un importante appuntamento Lunedì 23 Gennaio: potrebbero arrivare fino a 50 centimetri di neve fresca in 24 ore tra le Marche meridionali e l’Abruzzo, oltre i 300 metri; se questo appuntamento venisse confermato prepariamoci ad una Big Snow adriatica, una grande nevicata con accumuli davvero significativi.