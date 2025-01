Meteo prossimi giorni: niente tregua dalla pioggia. Sono previsti rovesci e forti acquazzoni, ecco dove

Meteo prossimi giorni: i giorni della Merla saranno piuttosto caldi e quindi si prevede un inverno particolarmente freddo

La Porta Atlantica è aperta: le perturbazioni in arrivo dall’oceano riescono ad entrare nel Mediterraneo e a raggiungere l’Italia; ad ovest non ci sono ‘muri di alta pressione’ capaci di proteggerci dal maltempo.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti l’arrivo, a breve, di una nuova perturbazione atlantica, partita addirittura dall’arcipelago delle Azzorre laddove, normalmente, staziona un possente anticiclone. Con questo sistema perturbato, di lontana estrazione subtropicale oceanica, sono previste piogge e nevicate al Nord: i fenomeni interesseranno nelle prossime ore la Liguria, il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Lombardia con quota neve sulle Alpi intorno ai 1100 metri; dal pomeriggio avremo fenomeni anche al Nord-Est, su Toscana, Umbria e Lazio, mentre sul resto del Paese ci aspettiamo un tempo asciutto seppur spesso velato.

Giovedì la perturbazione si sposterà verso levante, portando ancora fenomeni sul Nord-Est e tra Toscana, Umbria e Lazio; la quota neve salirà fino a 1400-1500 metri a causa dell’afflusso di questa massa d’aria atlantica, molto umida ma anche più mite. Al Sud e sul versante adriatico vivremo una fase autunnale quasi primaverile: sulle estreme regioni meridionali si prevedono massime ben oltre i 20°C.

Venerdì e sabato saranno due giornate in prevalenza asciutte e ancora più miti, specie in montagna e al Sud: Siracusa e buona parte della Sicilia vedranno il termometro salire fino a 24°C a fine gennaio, nel cuore dell’Inverno. Curiosità vuole che tra una settimana esatta inizino i Giorni della Merla, da tradizione popolare i più freddi dell’anno: ebbene, con questo tepore fuori stagione la merla non si riparerà nel camino e resterà bianca per il resto dell’anno! Inoltre, con eventuali Giorni della Merla miti e non gelidi, la saggezza popolare prevede che l’inverno possa durare ancora a lungo. Insomma, vivremo gli ultimi 10 giorni di gennaio con condizioni autunnali, ma chissà che febbraio e marzo non ci riservino sorprese bianche e gelide, un po’ come successo negli ultimi anni. Intanto prepariamoci al passaggio della perturbazione atlantica nelle prossime 36 ore e ad un altro fronte umido in arrivo domenica, sempre al Nord e parte del Centro; poi vedremo se il freddo eccezionale di origine artica, che sta colpendo gli Stati Uniti d’America, deciderà, prima o poi, di arrivare anche da noi, dal prossimo mese.

Meteo prossimi giorni nel dettaglio