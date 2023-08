Meteo, quando finisce il super-caldo. La data c'è: eccola

Caldo africano addio, ecco quando

Dopo il caldo rovente di questi giorni siete in molti a farci questa domanda: "quest'anno ci sarà o no la classica rottura dell'Estate?". Lo scrive il sito www.ilmeteo.it.

Ebbene, gli ultimi aggiornamenti hanno delineato una tendenza a dir poco clamorosa da qui a fine Agosto: ve lo diciamo subito, ci aspettano settimane anomale sull'Italia.

Ma andiamo con ordine. E' in atto una nuova rimonta dell'anticiclone nord-africano, denominato Nerone, che determinerà nei prossimi giorni un tempo stabile e un sensibile rialzo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna con punte massime fino a 38-39°C (fino a 40-42°C nelle zone interne dell'isola).

Almeno fino al 24-25 (probabilmente anche oltre) non sono previsti particolari scossoni, resteremo come imprigionati in una sorta di blocco atmosferico con l'anticiclone africano a dominare la scena indisturbato su tutto il bacino del Mediterraneo. Si tratterà di una fase climatica anomala, sono infatti previste temperature sempre ben oltre le medie di riferimento con valori ancora una volta fin verso i 40°C specie sulle pianure del Nord e zone interne del Centro e delle due Isole Maggiori.