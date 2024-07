Meteo questa settimana: caldo soffocante oltre 40°, nel weekend si respira

Meteo questa settimana: si prevede un caldo asfissiante fino almeno a giovedì. Nel weekend l'aria dal Nord Europa porterà un po' di fresco

Nel corso settimana appena iniziata tornerà il famigerato anticiclone africano: temperature in aumento oltre i 40°C al Sud e tanta stabilità atmosferica, dopo alcuni giorni piuttosto movimentati. Antonio Sanò, del sito www.iLMeteo.it, sostiene che già dalla giornata odierna assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che si espanderà su buona parte del bacino del Mediterraneo, Italia compresa. Analizzando nel dettaglio questa avanzata dell'alta pressione africana possiamo vedere chiaramente le caratteristiche intrinseche della massa in questione: si tratta di correnti d'aria calda di matrice subtropicale che provocherà, oltre a un'estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un'impennata delle temperature.

Il caldo si farà sentire in particolare da martedì 9 luglio e per i giorni a seguire sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori; addirittura, in città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 37-38°C: insomma saremo di fronte alla tipica fiammata di calore africana.

Le Isole Maggiori saranno le zone più colpite da questa nuova rimonta anticiclonica: in Sicilia, nelle aree interne, si potrebbero raggiungere picchi di 42-43°C, mentre in Sardegna le temperature si avvicineranno ai 40°C. Nel resto del Sud, i termometri oscilleranno tra i 36 e i 38°C.

Queste condizioni ci accompagneranno per buona parte della settimana, almeno fino a giovedì 11, tanto che avremo un ampio soleggiamento e un caldo diffuso sul nostro Paese. Solamente verso il successivo weekend l'anticiclone potrebbe venire "bucato" dall'arrivo di correnti d'aria fresche e instabili in discesa dal Nord Europa, che andrebbero poi ad interagire con le masse d'aria molto calde e umide trasportate sul bacino del Mediterraneo dall'anticiclone africano.

Meteo questa settimana nel dettaglio