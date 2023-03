Meteo svolta, primavera stop. Tornano piogge e neve a bassa quota!

Meteo, tornano le piogge al Nord e anche la neve a quote basse



La nuova settimana ci riserverà qualche importante cambiamento sul fronte meteorologico in quanto già da Martedì 14 ci attendiamo l'arrivo di un vortice ciclonico ed il ritorno della pioggia al Nord.

Per gli amanti delle belle giornate di sole non saranno certo buone notizie, scrive www.ilmeteo.it, ma lo saranno sicuramente per le nostre assetate terre visto il sempre più preoccupante deficit idrico che si misura soprattutto sulle regioni del Nord Italia.

Vediamo ora di capire come evolverà più nel dettaglio il quadro meteorologico della nuova settimana. Lunedì 13 sarà una giornata in gran parte mite e soleggiata per molte regioni del Paese anche se già nel corso della giornata si noteranno i primi indizi che qualcosa sta cambiando. Le nubi infatti tenderanno ad aumentare al Nord in particolare sul Nordovest e sui comparti alpini centro-occidentali e con le prime precipitazioni attese già in serata.

Sarà poi durante la notte che il tempo andrà severamente peggioramento sulle Alpi Occidentali e Centrali con nevicate via via sempre più copiose intorno ai 1200/1300m e con piogge sparse sul resto del Nord specie in Liguria dove potranno anche assumere carattere di rovescio temporalesco in provincia di La Spezia.

Insomma, ci saranno tutti i presupposti per vivere un Martedì 14 all'insegna del maltempo che tenderà a concentrare i suoi maggiori effetti sulle regioni di Nordest, su gran parte del Centro tirrenico e nel corso del pomeriggio/sera fino ai comparti del basso Tirreno e questo per effetto di un insidioso vortice ciclonico che proprio dal Nord Italia si sposterà poi molto rapidamente verso Sud.Attenzione anche alla neve che potrà cadere anche abbondante sull'arco alpino Centro-Orientale a quote mediamente prossime ai 1400m.

Precipitazioni previste per Martedì 14 Marzo. Il vortice ciclonico sarà poi capace di mantenere condizioni meteo assai instabili anche in quel di Mercoledì 15, ma principalmente sulle regioni del medio e basso Adriatico e al Sud peninsulare dove continueremo ad avere condizioni spesso piovose anche se tendenti a migliorare entro sera.

Ci penseranno infatti nuove masse d'aria fredda in discesa dal Nord Europa a spingere il vortice ciclonico lontano dal nostro Paese tant'è che da Giovedì 16 il tempo tornerà stabile su tutto il Paese ma in un contesto sicuramente più ventoso e fresco per tutti.