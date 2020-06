Meteo, temporali e fresco fino al weekend. Poi torna il caldo estivo

L’Europa è tenuta sotto scacco da un continuo afflusso di aria fresca in discesa dal Circolo Polare Artico che genera vortici ciclonici in rotta di collisione su gran parte delle nazioni e l’Italia non è da meno. Per l'Italia questa situazione proseguirà fino a giovedì, dopo di che ci sarà un tentativo dell’alta pressione di riconquistare il nostro Paese.

Meteo, crollo temperature e temporali. Tempo instabile fino al weekend

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a giovedì un clima fresco e una situazione diffusamente instabile con rovesci e temporali, interesseranno le nostre regioni centro-settentrionali e alcune zone del Sud (Campania e Puglia soprattutto). Le temperature registreranno valori sotto la media del periodo al Centro-Nord. Il sole sarà più prevalente sulle Isole Maggiori e sul resto del Meridione. Le cose cominceranno a cambiare da venerdì quando un’addormentata alta pressione si risveglierà cercando di invadere il nostro Paese. Il suo intento non durerà molto in quanto già nel corso del weekend torneranno alcuni temporali.

Meteo, dopo il weekend torna il caldo estivo

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che venerdì 12 il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni a parte un tempo più instabile e temporalesco su Piemonte e Val d’Aosta. Nel corso del weekend un veloce vortice instabile attraverserà alcune regioni. Sabato i temporali interesseranno dapprima la Sardegna, poi l’alta Toscana e il Nordovest, domenica l’arco alpino del Triveneto e più isolatamente le regioni adriatiche centrali. Sul resto d'Italia ci sarà il sole. Sotto l’aspetto termico le temperature saliranno ulteriormente fino a sfiorare i 28-30°C su molte regioni.