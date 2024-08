Meteo weekend, caldissimo ma anche eventi estremi con grandine grossa e vento forte

Ci sono aggiornamenti per il prossimo weekend: tra Sabato 31 Agosto e Domenica 1 Settembre l'Italia si troverà divisa sul fronte meteorologico: da una parte un caldo ancora intenso, dall'altra il rischio di temporali violenti. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Le cause vanno ricercate nella particolare configurazione che andrà a disegnarsi a livello emisferico con la nuova avanzata dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo nei prossimi giorni.

Già da Sabato 31 Agosto avremo dunque un dominio del sole su buona parte dei settori: vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria ci attendiamo anche un'impennata delle temperature, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con picchi fino ad oltre 34-35°C (si potranno raggiungere anche i 39-40°C in Sardegna).



Solamente sulle Alpi ci sarà il rischio di qualche veloce acquazzone, specie tra pomeriggio e serata sulle vallate di Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige; non è escluso, tuttavia, che qualche temporale possa raggiungere le pianure circostanti.

Domenica 1 Settembre l'anticiclone aumenterà ulteriormente la sua forza al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con tanto sole e un caldo intenso.

Attenzione però. C'è un altro aspetto da tenere in considerazione: la forte calura aumenterà l'energia potenziale in gioco (più caldo = maggior evaporazione dai mari), il vero carburante per l'innesco di eventi meteo estremi come grandinate e nubifragi.

In particolare, il Nord si verrà a trovare in una sorta di "zona di convergenza" in cui interagiscono masse d'aria di origine diversa: da una parte il caldo e umido preesistente, dall'altra l'ingresso di correnti più fresche ed instabili in discesa dall'Europa centro-settentrionale. Proprio in questa "terra di nessuno" avvengono i contrasti maggiori e più pericolosi con il serio rischio di locali grandinate e violente raffiche di vento (i temibili downburst: venti lineari fino a 100 km/h in uscita dal temporale). Stando agli ultimi aggiornamenti andrà prestata la massima attenzione a tutte le Alpi, nonché sulle vicine pianure.