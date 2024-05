Meteo weekend: caldo effimero, maltempo pronto a tornare. Ecco dove

Meteo Weekend: è in parte cambiata la previsione per Sabato 18 e Domenica 19 Maggio. L'ingresso di correnti instabili in discesa dal Nord Europa continua a mantenere piuttosto burrascose le condizioni meteo sul bacino del Mediterraneo. Tuttavia nel corso di Sabato 18 Maggio non mancheranno ampi spazi soleggiati sulle pianure del Nord e sulle regioni del Centro dove farà pure molto caldo con punte massime fin verso i 25°C. Le piogge riguarderanno solamente l'arco alpino e in maniera più discontinua anche il Sud e la Sicilia centro orientale. Quindi, rispetto alle precedenti previsioni avremo una maggior stabilità atmosferica. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma attenzione, il maltempo tornerà a bussare alle porte dell'Italia durante la giornata di Domenica 19 Maggio. Secondo gli ultimi aggiornamenti a maggiore rischio saranno nuovamente le Alpi, l'Abruzzo e soprattutto le regioni del Sud, dove sono previste forti precipitazioni anche a carattere temporalesco. Vista la tanta energia potenziale in gioco e i forti contrasti tra masse d'aria diverse, non escludiamo la possibilità di grandinate. Come capita spesso in questa stagione si tratterà di fenomeni della durata di poche ore, quindi la giornata non sarà interamente rovinata dalla pioggia.

Altrove il sole riuscirà a splendere in maniera più decisa con anche un aumento dei valori termici, anche se molto probabilmente si tratterà di una tregua effimera. Dalla prossima settimana nuovi fronti temporaleschi potrebbero presto raggiungere il nostro Paese, ma di questo avremo modo di parlarne nei prossimi aggiornamenti.