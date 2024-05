Meteo weekend: caldo, non eccessivo, ma attenti alle sorprese...

Arrivano le prime anticipazioni per il prossimo weekend: tra Sabato 11 e Domenica 12 tornerà ad avanzare l'anticiclone verso l'Italia, ma attenzione, non tutto filerà liscio e il rischio di qualche pioggia ci sarà su alcune regioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma andiamo con ordine. Dopo il maltempo che accompagnerà quasi tutta la settimana, con temperature piuttosto fresche per il periodo, una svolta è attesa in avvio del prossimo weekend, con l'anticiclone africano che inizierà a pulsare sempre di più, distendendosi verso il bacino del Mediterraneo.

Da Sabato 11 Maggio ci aspettiamo dunque maggiori spazi soleggiati, anche se ci sarà il rischio di qualche rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale a causa di un vortice ciclonico in allontanamento verso la Grecia. Come capita spesso in questa stagione si tratterà verosimilmente di fenomeni di breve durata: infatti, dopo il passaggio piovoso, il sole sarà prevalente.

Nel corso di Domenica 12 Maggio (festa della mamma) l'area di alta pressione conquisterà ancora più spazio regalando una prevalente stabilità, con tanto sole e, soprattutto, con un aumento delle temperature, specialmente sulle pianure settentrionali e sulle regioni centrali. Tuttavia, durante le ore pomeridiane non è escluso lo scoppio di temporali sulle Alpi, specie sul comparto centro-orientale. Una configurazione tipicamente primaverile, con l'instabilità che si eleva durante le ore più calde della giornata.