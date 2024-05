Meteo weekend: caldo quasi africano, ma con delle sorprese...

Meteo weekend: torna l'Anticiclone, ma tra Sabato 4 e Domenica 5 Maggio ci saranno ancora dei rovesci su alcune regioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Continua l'altalena meteo-climatica sul nostro Paese con continui ribaltamenti di fronte tra primi caldi ed improvvisi acquazzoni; la causa è la mancanza di una figura forte e stabile di alta pressione in grado di garantire una duratura stabilità atmosferica.

Qualcosa però dovrebbe cambiare proprio nel corso del prossimo fine settimana quando da Sabato 4 Maggio l'anticiclone africano inizierà a pulsare sempre di più, distendendosi verso il mar Mediterraneo a garanzia di maggiori spazi soleggiati soprattutto sulle regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori.

Al Nord invece il passaggio di correnti d'aria più fresche ed instabili in quota (pilotate da un ciclone localizzato sul centro Europa) innescherà dei rovesci temporaleschi in particolare sulle zone montuose. Come capita spesso in questa stagione si tratterà verosimilmente di fenomeni di breve durata: infatti il passaggio piovoso il sole sarà prevalente.Anticiclone africano in rinforzo sul bacino del Mediterraneo. Locali temporali su Alpi

Discorso simile anche per Domenica 5 Maggio, infatti, a parte locali temporali pomeridiani sulle Alpi centro-orientali, ci aspettiamo una maggiore stabilità con tanto sole e, soprattutto, con un piccolo aumento delle temperature, in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori.