Meteo weekend, ciclone sull'Italia. Nubifragi e grandine. Cambia tutto

Giungono importanti aggiornamenti in vista del prossimo weekend: tra Sabato 22 e Domenica 23 Giugno il transito di un ciclone oltre a provocare un break temporalesco su parte dell'Italia, con rischio anche di grandinate, determinerà lo stop al caldo africano. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Come spesso avviene in Estate, dopo alcuni giorni di forte calura l'atmosfera si carica di energia pronta a scatenarsi, per contrasto, ai primi refoli d'aria più fresca e instabile. Ed è proprio quello che ci aspettiamo sul finire della settimana quando dal Nord Europa un fronte instabile scenderà fin sul nostro Paese dando il via ad una fase di maltempo.



Già da Sabato 22 Giugno sotto osservazione saranno soprattutto le Alpi, dove si verificheranno i primi rovesci.

Sul resto del Paese, l'anticiclone africano continuerà invece a mantenere condizioni di generale stabilità, anche se è atteso un primo calo delle temperature.

Dalla successiva notte e soprattutto nel corso di Domenica 23 Giugno il ciclone irromperà in maniera decisa andando ad interagire con le masse d'aria calde preesistente portate dall'alta pressione sub-tropicale Minosse.

Andrà prestata la massima attenzione: non escludiamo infatti il rischio di potenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua e pure grandine, in particolare su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto occidentale. Dei piovaschi saranno possibili anche su Liguria e alta Toscana. Più sole altrove, anche se assisteremo ad un deciso calo termico: dal caldo estremo si passerà a valori più consoni del periodo.Precipitazioni previste per la giornata di Domenica 23 Giugno

Questo sarà solo l'antipasto di quanto accadrà all'inizio della prossima settimana quando il ciclone si isolerà sull'Italia dando origine ad una fase meteorologica davvero turbolenta al Centro-Nord e su parte del Sud, foriera di violenti temporali, venti forti e di un deciso calo delle temperature.