Previsioni meteo neve Courmayeur: che tempo farà sulle piste

Previsioni meteo neve Courmayeur: scopri che tempo farà sulle piste di una delle principali località sciistiche della Valle d’Aosta

Courmayeur è tra le mete turistiche più ambite dagli italiani per la settimana bianca. Una città ricca di attrazioni dal punto di vista naturalistico, sportivo, ma anche commerciale. Courmayeur è il luogo ideale per combinare le passioni di tutta la famiglia. Prima di partire per un lungo viaggio è sempre una buona cosa controllare le previsioni meteo neve per evitare di perdere inutilmente giorni di ferie. Ecco i dati meteo secondo ilMeteo.it.

Previsioni meteo Courmayeur di giovedì 24 febbraio 2022

Giovedì sarà caratterizzato da fenomeni a carattere nevoso di debole intensità. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata a mezzanotte e sarà di 1°C, la minima di -5°C alle ore 23, la quota neve minima sarà 50m alle ore 23. I venti saranno deboli nell’arco di tutta la giornata, provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 11km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 6 e sarà di 50m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 1, corrispondente a 338W/mq.

Previsioni meteo Courmayeur di venerdì 25 febbraio 2022

Il meteo di venerdì prevede un cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di -1°C, la minima di -7°C alle ore 23. I venti, moderati, saranno provenienti da Est-Nord-Est con intensità compresa tra 16 e 30km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 1 e sarà di 1620m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.6, corrispondente a 710W/mq.

Previsioni meteo Courmayeur di sabato 26 febbraio 2022

Sabato avrà un cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di -1°C, la minima di -7°C alle ore 23. I venti saranno moderati con intensità compresa tra 16 e 30km/h, provenienti da Nord-Est. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 1 e sarà di 1620m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.6, corrispondente a 710W/mq.

