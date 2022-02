Ucraina, Salvini da Mattarella: "Garantire pace e interessi dell'Italia"

Quirinale, Salvini ha espresso a Mattarella "grande preoccupazione per le tensioni internazionali"



Il segretario della Lega Matteo Salvini è stato ricevuto questa mattina al Quirinale, e "ha espresso personalmente al Presidente della Repubblica grande soddisfazione per la rielezione". Lo riferisce una nota della Lega, in cui si ricorda che Salvini "aveva già avuto modo di complimentarsi telefonicamente con il Capo dello Stato, subito dopo la riconferma, ma a causa del Covid non era stato presente al discorso di insediamento".



Nel corso dell'incontro, "come sempre cordiale - riferisce ancora la nota della Lega - Salvini ha espresso grande preoccupazione per le tensioni internazionali sottolineando la necessità di garantire la pace e gli interessi degli italiani. Il leader della Lega si è augurato che, con il miglioramento dei dati pandemici, possa finire lo stato di emergenza e di conseguenza le restrizioni. Tra gli altri argomenti, Salvini ha espresso preoccupazione per crisi energetica e inflazione".



LEGGI ANCHE:



Campania, De Luca stocca i rifiuti a ridosso di oasi naturalistica. Proteste



Calenda come “Alleanza democratica” di Ayala? "Piazze piene, ma urne vuote"



Elezioni comunali, il campo largo di Letta non decolla



Russia-Ucraina: Pd con Biden, FI tiepida, imbarazzo Lega, 5S divisi, FdI...