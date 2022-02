Previsioni meteo neve: dove sciare nel weekend?

Previsioni meteo neve: ecco che tempo farà a Courmayeur

Con l’arrivo del weekend molti sono gli italiani che si preparano a passarlo sulla neve. Per gli amanti degli sport invernali, o per chi desidera un weekend di relax, magari per passeggiare tra le vie del centro, Courmayeur rappresenta la scelta ideale. Il tempo sarà favorevole ai turisti? Scopriamo il meteo di Courmayeur dei prossimi giorni, secondo i dati de ilMeteo.it.

Previsioni meteo Courmayeur di sabato 19 febbraio 2022

Il weekend apre con una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa e temperature stabili, con una minima di -3°C, e la massima a 4°C. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord-Ovest, con intensità di circa 11km/h. Resteranno deboli per tutta la giornata. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 50m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 1.3, corrispondente a 380W/mq.

Previsioni meteo Courmayeur di domenica 20 febbraio 2022

Domenica sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature in lieve ribasso: minima di -4°C e massima di 2°C I venti saranno deboli da Sud-Ovest con intensità tra 15km/h e 24km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 23 e sarà di 40m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 0.9, corrispondente a 311W/mq.

Nella giornata di lunedì arriva la neve. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 1°C, mentre la minima alle ore 18 sarà di -3°C. La quota neve più bassa è attesa alle ore 17 intorno ai 310 metri. I venti saranno forti per tutta la giornata, provenienti da Ovest con intensità tra 33km/h e 50km/h. La visibilità più ridotta si avrà a mezzanotte e sarà di 40m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.3, corrispondente a 185W/mq.

