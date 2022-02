Meteo Madonna di Campiglio: neve sabato e lunedì, poi...

Meteo Madonna di Campiglio: non freddo, anzi... Previsioni



Ci sarà neve nei prossimi giorni? La risposta è sì. Nella famosa località sciistica in provincia di Trento è prevista la neve nella giornata di sabato, poi una pausa domenica, e poi di nuovo la neve lunedì prossimo 21 febbraio.



Le temperature comunque non saranno particolarmente fredde. Le massima sempre sopra lo zero e da martedì tornerà a splendere il sole con clima relativamente mite. Ideale per sciare.