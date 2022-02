Previsioni meteo neve: dove sciare nelle prossime settimane?

Previsioni meteo Courmayeur di giovedì 17 febbraio

Tanti italiani sono partiti per godersi una settimana bianca in questi giorni, e tanti turisti hanno scelto come meta Courmayeur. Ne sarà valsa la pena? Vediamo insieme il meteo a Courmayeur dei prossimi giorni.

Giovedì 17 febbraio sarà una giornata caratterizzata da probabile pioggia mista a neve, temperatura minima 2°C e massima 5°C. Secondo i dati de ilMeteo.it, avremo pioggia anche abbondante al mattino e al pomeriggio, brevi rovesci di pioggia mista a neve e schiarite alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 5°C alle ore 1, mentre la minima alle ore 18 sarà di 2°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1550m alle ore 18 e la quota neve più bassa, 1230m, alle ore 19.

I venti saranno presenti sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Ovest con intensità compresa tra 19 e 33km/h, alla sera moderati da Ovest-Sud-Ovest con intensità tra 11km/h e 24km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 4 e sarà di 60m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 0.5, corrispondente a 239W/mq.

Previsioni meteo Courmayeur di venerdì 18 febbraio

Generali condizioni di cielo poco nuvoloso, min 2°C, max 10°C. Qualche nube sparsa al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, pioggia e schiarite alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 10°C, la minima di 2°C alle ore 4. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità tra 22km/h e 44km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 23 e sarà di 80m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 2.7, corrispondente a 549W/mq.

Previsioni meteo Courmayeur sabato 19 febbraio

Quella di sabato sarà una giornata caratterizzata da fenomeni a carattere nevoso di debole intensità. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata a mezzanotte e sarà di 6°C, la minima di -2°C alle ore 20, lo zero termico più basso si attesterà a 990m alle ore 20 e la quota neve più bassa, 490m, alle ore 20.

I venti saranno al mattino deboli provenienti da Ovest con intensità di circa 13km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 10km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 6km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 30m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 0.7, corrispondente a 283W/mq.

LEGGI ANCHE: