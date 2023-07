Michela Vittoria Brambilla

Eletta nel collegio di Gela dovrebbe essere punto di riferimento per il territorio; ex ministro del Turismo nel governo Berlusconi IV, aveva ricoperto la stessa carica di presidente della commissione Infanzia e adolescenza nella XVII legislatura, durante la quale sono state deliberate e svolte ben cinque indagini conoscitive (povertà e disagio minorile, prostituzione minorile, diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, diritto alla salute dei minori diversamente abili, minori “fuori famiglia”.

Ringrazio – ha detto la neopresidente – per la fiducia che mi è stata accordata. I cittadini di minore età sono circa 10 milioni e per definizione non votano, ma i loro problemi sono i nostri perché rappresentano il futuro. Farò in modo che la voce dei bambini e degli adolescenti sia ascoltata in Parlamento, secondo un modello di lavoro sperimentato e consolidato durante la mia precedente esperienza come presidente”.