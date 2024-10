Milano: accoltella un collega in cantiere, operaio arrestato

Un pomeriggio di lavoro che si trasforma in dramma: un operaio di 53 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un collega di 33 anni. L’incidente è avvenuto all’interno di un cantiere edile in viale Certosa, scaturendo da una lite tra i due. Le autorità hanno subito avviato le indagini per chiarire le dinamiche di questo grave episodio.

Il tentativo di inganno

Dopo l’aggressione, l’operaio ferito è stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano dal suo aggressore e da altri colleghi. Inizialmente, il gruppo ha cercato di nascondere la verità, dichiarando che il 33enne si era ferito accidentalmente durante il lavoro. Tuttavia, i medici, insospettiti dalla gravità della ferita all’addome, hanno allertato la Polizia Locale.

La confessione

A seguito di ulteriori accertamenti, i medici hanno compreso che la ferita era stata causata da un coltello e non da un incidente sul lavoro. In quel momento, il 53enne ha finalmente confessato l’aggressione. Il collega accoltellato, sottoposto a un intervento chirurgico, è attualmente ricoverato in prognosi riservata.