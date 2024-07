Milano, Comazzi: candidatura a sindaco di Majorino grande opportunità per il centrodestra

“L’eventuale candidatura di Majorino a sindaco di Milano sarebbe una grande opportunità per il centrodestra: esponente della sinistra radicale, fautore di politiche pro migranti, approccio ideologico su ogni questione. Il suo nome è quanto di più lontano dall’apertura al ‘centro del centrosinistra’ auspicata da Sala. Nel 2023 si è candidato a presidente di Regione Lombardia e sappiamo tutti come è andata: in caso di designazione da parte della sinistra avremmo di fronte un avversario molto meno ostico di Beppe Sala”. Così Gianluca Comazzi, consigliere comunale e assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia