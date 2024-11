Milano, dal 2025 stretta definitiva sul fumo: sarà vietato anche in strada

A partire dal 2025, Milano adotterà una misura più rigida per contrastare il fumo, estendendo il divieto a tutte le aree pubbliche all’aperto, incluse le strade. Saranno esentati soltanto i luoghi isolati, dove sarà consentito fumare mantenendo almeno 10 metri di distanza dalle altre persone. Lo riferisce Repubblica. Restano escluse dal divieto le sigarette elettroniche, mentre per le tradizionali si prospettano multe da 40 a 240 euro per chi trasgredisce.

La stretta, inserita nel Piano Aria Clima già dal 2021, punta a ridurre l’impatto ambientale e sanitario del fumo. Tuttavia, le precedenti restrizioni non hanno ottenuto risultati significativi: nei tre anni di applicazione sono state comminate appena 14 sanzioni.

Fumo vietato a Mliano, zone grigie e dubbi applicativi

Nonostante il divieto sia già stato annunciato, rimangono aperti alcuni interrogativi. Tra questi, il trattamento dei dehors, spazi pubblici gestiti dai privati. Sarà il Comune a decidere, o sarà lasciata agli esercenti la libertà di consentire il fumo ai propri clienti? Inoltre, resta da chiarire se il divieto entrerà in vigore il primo gennaio 2025 o se sarà necessaria un’ulteriore delibera per definire i dettagli.

L’impatto del fumo sull’ambiente

Il fumo non è solo un problema di salute, ma anche ambientale. Secondo i dati di Inemar Arpa Lombardia, le sigarette contribuiscono per il 7% alle emissioni di PM10 in città. Un fumatore abituale, in 50 anni, può emettere fino a 5,1 tonnellate di CO₂, aggravando ulteriormente la qualità dell’aria.