Milano, notte di "guerra" al Corvetto: fiamme e vandalismi sconvolgono il quartiere

Un'altra notte di tensione ha colpito il quartiere Corvetto a Milano, con incendi dolosi e atti di vandalismo che hanno sconvolto la tranquillità dei residenti. "Bidoni della spazzatura incendiati, urla e sirene dei pompieri – sembra una zona di guerra", denunciano Paolo Guido Bassi, capogruppo della Lega in Municipio 4, ed Emanuela Bossi, consigliera, riferendosi ai fatti avvenuti in via Panigarola e nelle vie limitrofe. I due consiglieri sottolineano che questi episodi si stanno verificando con preoccupante frequenza, dimostrando come la situazione sia ormai fuori controllo.

La richiesta di interventi straordinari per fermare il degrado

Bassi e Bossi chiedono alle istituzioni locali di adottare misure straordinarie per fronteggiare l’escalation di violenza. Se da un lato serve un'azione più decisa contro i comportamenti violenti, dall’altro è fondamentale un intervento sociale, come i progetti di educativa di strada per prevenire la diffusione di fenomeni anti-sociali e baby gang, sempre più presenti nella zona. I due consiglieri hanno presentato un’interrogazione scritta al Municipio, chiedendo informazioni sui programmi attivi nel quartiere, ma denunciano l’assenza di risposte concrete.