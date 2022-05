A Blanco toccano le parti intime durante il concerto a Milano. Video

Il video è inequivocabile. Una ragazza tocca le parti intime di Blanco durante la sua esibizione al concerto di Radio Italia Live, tenutosi sabato scorso in piazza Duomo a Milano.

Il video postato su TikTok, l'autrice: "Ha rovinato il momento"

Il filmato, postato dall'account di TikTok "luciadalgri", mostra chiaramente la mano di una ragazza toccare Blanco sotto la pancia. L'autrice del video scrive in sovraimpressione: "grazie alla ragazza che mette la mano sul cabbo (il modo con cui su TikTok si indica l'organo maschile per non incappare nella censura) rovinandomi il video mentre lui prende per mano il mio ragazzo".

Indignazione tra i commenti: "E se fosse accaduto a una donna?"

Tra i commenti, molti sono indignati, altri riflettono su cosa sarebbe successo se al posto del cantate ci fosse stata un'artista donna. Altri, invece, fanno notare come Blanco non si stesse accorgendo minimante della mano molesta della sua fan.

