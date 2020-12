'A Natale regalate la scuola', Sala: "Gli studenti non hanno torto"

"Abito di fronte al liceo Parini- ha scritto il sindaco di Milano, Beppe Sala, su Instagram - e questa mattina i ragazzi hanno lasciato questo messaggio nel quartiere e sul portone di casa mia. Ognuno di noi ha un suo pensiero sulle mille opzioni di apertura/chiusura e mi pare si faccia una gran fatica ad accettare il contraddittorio, rifugiandosi spesso nell’aggressione verbale. Anche il tema “scuola” non fa eccezione. In questo specifico caso io non mi sento di dar torto agli studenti."

Sul tema scuola qualche giorno fa il sindaco di Milano aveva annunciato un'iniziativa del Comune: "La scuola è fondamentale e dobbiamo fare di tutto perché ragazze e ragazzi possano viverla al meglio, soprattutto in questo momento in cui stanno contribuendo allo sforzo per tutelare la salute di tutti. Occorrono le risorse giuste, perché la didattica a distanza non crei squilibri e il diritto allo studio sia garantito. Ecco perché, in partnership con la Fondazione Banca Popolare di Milano, abbiamo dato vita al progetto “Connetti la scuola – Accendi il futuro”, con cui rafforzeremo la connettività delle scuole pubbliche milanesi. Grazie alla donazione di 255mila euro da parte della Fondazione, saremo in grado di assicurare il potenziamento dell'accesso a Internet per tutte le 272 scuole di cui Comune di Milano gestisce la rete, in collaborazione con Città metropolitana di Milano che garantirà l'allacciamento al proprio anello di fibra, così da aumentare la banda a disposizione delle scuole a 10Gbps. Anche in questo Milano dimostra di saper fare squadra tra soggetti pubblici e privati per prendersi cura delle esigenze della città. La pandemia ci obbliga al cambiamento, che va fatto con i passi giusti. La trasformazione digitale è una priorità della nostra amministrazione dall’inizio del mandato e oggi è un impegno imprescindibile, una strada che stiamo percorrendo e che non finisce qui, perché se continuiamo a camminare insieme sarà più facile andare lontano."