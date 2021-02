A un anno dalla mascherina di Fontana: ecco cosa dicevano. VIDEO

A un anno dalla mascherina di Fontana: ecco cosa dicevano

"Alla fine aveva ragione lui": sta circolando molto in queste ore, soprattutto tra esponenti e sostenitori del centrodestra lombardo, un video che "celebra" l'anniversario del famoso videomessaggio con cui il governatore della Lombardia Attilio Fontana indossò per la prima volta la mascherina per sensibilizzare i cittadini di fronte ai rischi di una pandemia che stava allora muovendo i primi passi. Un gesto forte e che all'epoca impressionò tutti creando divisioni e un ampio dibattito. Il 26 febbraio 2020 indossare una mascherina per proteggere se stessi e gli altri dal Covid pareva infatti ancora a molti qualcosa di esagerato, allarmistico, inutile se non addirittura controproducente. Il video che circola oggi raccoglie come una sorta di "Best of" al contrario le dichiarazioni di personalità mediche, politiche e giornalisti contro Fontana che, viste ad un anno di distanza, suscitano - queste sì - una certa impressione.

Tra i più critici Walter Ricciardi, componente comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della salute, che parlò di una scelta "totalmente inappropriata perchè il soggetto è asintomatico e genera paura nella gente". L'ex ministro Cinque Stelle Danilo Toninelli: "Una sceneggiata da evitare, ingenera paura e panico". Più cauto il governatore Pd dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini: "Per me ha sbagliato". Ad alzo zero invece il giornalista Andrea Scanzi: "Mai visto scene così in un Paese normale, la mascherina non serve a niente". Ancora più radicale il leader di Azione Carlo Calenda, che parlò di un gesto "inconcepibile e delittuoso". Facile per gli autori del video ricordare come tutte queste persone si sarebbero di lì a breve "convertite" all'uso della mascherina.

Gallera: "Molti dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa"

"Molti dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa per i giudizi sommari e superficiali": lo rivendica l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera, che ha a sua volta condiviso il video con Fontana: "Un anno fa - ha scritto l'ex assessore - sulla Lombardia si e' abbattuta, per la prima volta nel mondo occidentale, l'ondata del coronavirus con una violenza pazzesca; noi eravamo al timone e abbiamo fatto del nostro meglio con serieta' e concretezza... Il tempo ci sta dando ragione. Ma molti dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa per i giudizi sommari e superficiali, per le strumentalizzazioni e per gli attacchi".