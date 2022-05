Alcol, violenze sessuali e video porno con minorenni: tre uomini condannati

Tre uomini di 25, 34 e 61 anni sono stati condannati a pene comprese tra i 6 e gli 8 anni di reclusione con rito abbreviato perchè accusati, a vario titolo, di violenze sessuali nei confronti di tre minorenni, con l'aggravante dell'uso di alcol e anche per aver, in un caso, realizzato e diffuso video pedopornografici.

Lo ha deciso il gup di Milano Lorenza Pasquinelli, a seguito dell'inchiesta coordinata dal pm Francesca Gentilini e condotta dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia Locale milanese, che nel febbraio 2021 aveva portato ai tre arresti e a far emergere casi di violenze da parte del gruppo su altre donne.

La 14enne prima stordita dall'alcol, poi violentata

Le indagini sono scattate nel dicembre 2020 quando una 14enne si era presentata alla clinica Mangiagalli raccontando di aver subito violenza da parte di un conoscente 25enne e di un suo amico 30enne, entrambi di origine sudamericana, dopo che il primo le aveva dato appuntamento in zona Bignami. I due adulti hanno acquistato alcolici in un supermercato e hanno portato la ragazza in uno scantinato in zona e, dopo averla fatta bere, hanno abusato di lei. Dopo aver perso i sensi, si è svegliata e si è fatta riaccompagnare a casa. Ha detto tutto alla madre e insieme sono andate al pronto soccorso.

Due dei tre uomini autori di un'altra violenza

Le intercettazioni hanno confermato il racconto della vittima, mentre con le testimonianze di altre persone gli investigatori sono riusciti a risalire a un'altra ragazza violentata nel marzo 2020 dal 25enne in concorso con il 61enne. In questo caso, il piu' giovane avrebbe realizzato e diffuso video. E poi un altro caso ancora con lo stesso schema. Con la sentenza (condanne a 8 anni, 7 anni e 4 mesi e 6 anni) sono stati anche decisi risarcimenti provvisionali da 15mila euro per ognuna delle tre minorenni.

