Aler, superbonus 110% e riqualificazione dei fabbricati















Grazie al Superbonus 110%, offerto dal Decreto “Rilancio” approvato dal Consiglio dei Ministri n. 45 del 14/05/2020, convertito in L.77 il 17/05/2020 nonché del Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63, l’Azienda ha da subito pianificato diverse linee di intervento.



Il Superbonus rappresenta un’occasione unica per la riqualificazione globale del patrimonio di Aler Milano, infatti, tale opportunità interessa anche i fabbricati in regime condominiale. Trattasi di edifici caratterizzati dalla presenza di proprietari la cui gestione dei beni e servizi comuni è in capo ad un amministratore di condominio nominato dall’assemblea dei condomini.

I lavori vengono deliberati dall’assemblea del condominio a cui Aler partecipa in proporzione alle quote millesimali di proprietà.

Ad oggi sono diversi i condominii che hanno aderito all’incentivo del Superbonus 110% e deliberato interventi, a tal proposito si evidenzia che, la situazione risulta essere in continuo sviluppo, tenuto conto degli interventi che vengono aggiudicati, nonché delle decisioni da parte delle assemblee.

Gli interventi deliberati dagli amministratori di condominio vanno dunque a sommarsi a quelli di Aler Milano, costituendo un importante tassello nella riqualificazione dei quartieri popolari nella sua totalità.