Antimafia, sequestrati immobili per 1,8 milioni nel Pavese

Il Centro Operativo di Milano della Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza di Pavia hanno dato esecuzione, sin dalle prime ore di questa mattina, a un provvedimento di sequestro disposto dalla Sezione Distrettuale Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta dal dottor Fabio Roia, in esito ad una proposta di applicazione congiunta del Procuratore della Repubblica - DDA di Milano e del Direttore della DIA Gen. D. Giuseppe Governale. Due ville di pregio nei comuni di Gambolò e Vigevano, entrambi nel Pavese, un immobile industriale, un box e diversi terreni agricoli in Lomellina, il tutto per un valore complessivo di 1,8 milioni di euro. Le indagini si sono concentrate sulla ricostruzione degli ingenti proventi illeciti accumulati da F.A., in seguito ai numerosi reati (traffico internazionale di stupefacenti, armi, rapine e bancarotta fraudolenta), commessi negli anni 2000, e per i quali è già stato condannato in via definitiva. Grazie a complessi accertamenti è emerso che i capitali illeciti sono stati reinvestiti nell'acquisto di immobili di ingente valore, in alcuni casi sottoposti anche a imponenti lavori di ristrutturazione e ampliamento.