Arrestato spacciatore a Como. Tra le droghe, anche il potente B.H.O

Un italiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e quasi 5 chili di sostanza stupefacente sequestrata. E' il bilancio di un'operazione antidroga effettuata, nel capoluogo lariano, dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como.



L'uomo trovato con 52 grammi di hashish e oltre 10mila euro



Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno controllato nella zona di Bulgarograsso (Como) un'autovettura: all'interno sono stati trovati oltre a 52 grammi di hashish divisi in due panetti e 10.990 euro in contanti di cui l'uomo non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza. Le successive operazioni di perquisizione nella sua abitazione hanno determinato il sequestro di altri 62 grammi di hashish (un panetto), un bilancino di precisione e oltre 4,8 chili di B.H.O. (acronimo di Butane Hash Oil, ovvero un estratto di cannabis che puo' contenere elevate percentuali di THC, fino al 90%).



Cosa è il B.H.O, sostanza con elevate percentuali di THC



In particolare, quest'ultima sostanza stupefacente viene ottenuta utilizzando, nella fase preparatoria, il butano come solvente per separare le molecole attive dai fiori della cannabis. Il butano viene, poi, eliminato dall'estratto tramite l'applicazione di calore. Come risultato, si ottiene un concentrato potente e vischioso, dalla consistenza variabile a seconda delle modifiche durante il processo di estrazione o post-estrazione. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato, sul mercato dello spaccio, guadagni per circa 25.000 euro.

