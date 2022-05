Concerto Radio Italia live 2022 a Milano: scaletta, orari e come vederlo

Domani, sabato 21 maggio, a partire dalle 20:30, in Piazza Duomo ospita a Milano Radio Italia Live 2022, evento organizzato dalla storica emittente radiofonica italiana vicina a spegnere le quaranta candeline.

La conduzione dell’evento di musica dal vivo, che avrà una durata di oltre quattro ore e vanta una scaletta di artisti invidiabile, è stata affidata a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il palco, invece, è stato allestito al fianco del Museo del Novecento mentre il pubblico si disporrà in piazza.

Scaletta cantanti: parte Alessandra Amoroso, conclude Ultimo

Ecco l'ordine di esibizione dei cantanti: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. Ognuno di loro canterà dal vivo tre brani con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Come vederlo in tv

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana; Radio Italia Tv al canale 70 e 70 DTT, al canale 725 di Sky, al canale 35 di TivùSat oppure via satellite su Hot Bird 13° Est e su Video Italia HD solo in Svizzera; Radio Italia Trend al canale 726 di Sky, 63 di TivùSat oppure gratuitamente su Samsung Tv Plus e Rakuten Tv; in streaming su radioitalia.it.

Leggi anche: