Consiglio sospeso, opposizioni: "Sala pensi a governare, non a fare militante"

Duro attacco delle opposizioni in Comune al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Sala in conferenza stampa coi sindaci PD, Consiglio sospeso per la manifestazione del PD - si legge in una nota congiunta degli esponenti FI, Lega, FDI, Milanopopolare ed EPI - La sinistra e il suo Sindaco scelgono di fare propaganda in piazza e sospendono il Consiglio Comunale che doveva trattare la delibera sulla rigenerazione urbana e gli edifici dismessi.Gli stessi che vietano di fare riunioni in aula a Palazzo Marino poi si assembrano sotto Palazzo Lombardia per manifestare contro Regione. Chiediamo a Sala di pensare a governare Milano piuttosto che fare il militante PD. In questo momento le istituzioni locali e regionali devono lavorare e funzionare non certo essere commissariate da un Governo che tra l'altro non c'è più!"