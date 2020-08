Conte a cena con Fontana? "No, Zaia". Camici: "Se ne occupano i pm"

A cena con il governatore veneto Luca Zaia od il presidente lombardo Attilio Fontana? "Con Zaia": è la scelta del premier Giuseppe Conte rispondendo al più classico "gioco della torre" nel corso dell'intervista realizzata ieri dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica (Brindisi). (QUI IL VIDEO DELL'INTERVISTA INTEGRALE).

Il presidente del consiglio ha anche brevemente commentato anche la spinosa vicenda dell'inchiesta sulla fornitura di camici a Regione Lombardia, che vede proprio Fontana tra gli indagati: "Non ho conoscenza diretta, sta indagando la magistratura".

Diversi altri gli spunti emersi dalla conversazione tra Perrino e Conte Che, parlando della ripartenza e delle accuse di essere a capo di un governo "meridionalista", ha dichiarato "Pensare di concentrarci al Sud tralasciando il nord sarebbe folle". Il premier ha garantito di non aver intenzione di fondare un proprio partito. E sul referendum di settembre: "E' un po' personale, ma al referendum io voterò per il taglio dei parlamentari". Ma allo stesso tempo: "Sarebbe abbastanza eccentrico, singolare, se il presidente del Consiglio non sostenesse il proporzionale. Mi auguro che il dialogo prosegua e si finalizzi". Infine, una suggestione: "Non dico faremo il Ponte (sullo Stretto di Messina), perché non ci sono le condizioni. Ma prima dobbiamo preoccuparci dei collegamenti" interni. "Sullo Stretto dobbiamo pensare, quando si riveleranno le condizioni, a un capolavoro di ingegneria - aggiunge -. Un ponte anche sottomarino, ci stavo pensando".