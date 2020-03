Coronavirus: +1.643 casi in Lombardia. Milano resiste, i positivi sono +141

Coronavirus: +1.643 casi in Lombardia. Milano resiste, i positivi in città sono +141

Sono 1.643 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, lo annuncia l'assessore alla Sanita' della Regione, Giulio Gallera, che ha indicato come si tratti di un numero in calo rispetto a ieri. I casi in tutta la Regione sono 32.346. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono inoltre decedute 296 persone risultate positive al coronavirus; il dato e' inferiore rispetto a quello del giorno prima, quando erano stati 402. In totale i decessi salgono a 4.474. I guariti, con i 624 di oggi, arrivano a 7281. La crescita dei ricoverati in terapia intensiva invece e' di 42 persone. A Bergamo ci sono 344 nuovi casi, mentre a Brescia sono 299 rispetto ai 393 di ieri. A Como ci sono 71 nuovi casi, a Cremona 95, a Lecco 61, 24 nel lodigiano (0 a Codogno), 133 in Monza Brianza, 373 nel milanese, 83 nel mantovano, 79 a Paia, 31 a Sondrio e 18 a Varese. Sono 141 i nuovi casi di positivita' al coronavirus a Milano citta', di poco superiori ai 121 di ieri.