Coronavirus, Fontana: "Rsa, il Lazio ha preso la stessa decisione"

Scontro istituzionale tra il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e i vertici di Regione Lazio. Tutto inizia questa mattina quando Fontana afferma a Radio Padania che una delibera simile a quella della Lombardia sulle rsa "era stata presa dal Lazio. Ma al governatore del Lazio non e' stato fatto alcun tipo di contestazione". Il governatore lombardo ha spiegato che "si cerca di attaccare l'organizzazione lombarda. C'e' un attacco nel confronto mio in quanto rappresentante di una certa parte politica. Si sta facendo quel fuoco incrociato che e' sempre stato fatto quando al governo c'era un rappresentante del centrodestra. Qui al governo c'e' un rappresentante non del centrodestra, ma in Lombardia c'e' un rappresentante del centrodestra".

D'Amato (Lazio): "Paragonare le due Regioni è mistificazione"

Alle parole di Fontana ha risposto Alessio D'Amato assessore alla Sanita' della Regione Lazio: "Fontana non si permetta di mistificare, nel Lazio si sono create RSA esclusivamente COVID per pazienti positivi che secondo le indicazioni cliniche non necessitano di ricovero ospedaliero. Lunedi' ne apriremo una interamente pubblica a Genzano di Roma".

"Capisco le enormi difficolta' di Fontana - prosegue D'Amato in una nota - ma dire che la Lombardia e' come il Lazio e' una mistificazione. Con un tasso di letalita' 3 volte superiore e un numero di decessi nelle RSA 18 volte superiore, secondo i dati dell'ISS, credo che Fontana abbia tanto altro da fare che parlare del Lazio a Radio Padania. Dispiace poiche' noi abbiamo sempre aiutato ospitando pazienti di Milano, di Brescia, di Bergamo in un grande spirito di unita' e oggi prendendoci, su richiesta della Protezione Civile Nazionale, anche i tamponi dalla Valle D'Aosta, lo abbiamo fatto e lo faremo ancora se serve ad aiutare chi e' piu' in difficolta'. Ricordo inoltre che il maggior numero di volontari medici andati nelle regioni del nord proviene proprio dal Lazio. Capisco la polemica politica, ma guai a smarrire la riconoscenza per il lavoro svolto".

Fontana: "Annoto solo diverso modo di trattare le notizie da certa stampa"

A D'amato ed al presidente di Regione Lazio Nicola Zingaretti, che è anche segretario del Pd, Fontana ha quindi controreplicato: "Caro presidente Zingaretti, forse lei dovrebbe fare piu' attenzione alle dichiarazioni che rilascia. Io non ho accusato ne' lei, ne' la sua Regione. Ho semplicemente fatto notare il diverso modo di trattare le notizie, da parte di certa stampa, a seconda di chi governa". "Trovo infatti che la vostra delibera, cosi' come la nostra - prosegue Fontana - partano dalla stessa ratio: isolare i pazienti Covid. Noi ne avevamo bisogno, per dimetterli da reparti ospedalieri in un momento di grande saturazione dei posti letto, voi per spostarli dalle Rsa". "Identici - conclude il governatore della Lombardia - sono i requisiti richiesti da entrambe le delibere per le strutture che avrebbero dovuto ospitarli: indipendenti e con organici dedicati. Quindi per riprendere le sue parole 'nessuna promiscuita', nessuna facilita' nel contagio'. Trovo pertanto inopportuna e di cattivo gusto la sua conclusione 'nessun caso Lombardia, nel Lazio'".

Pollastrini (Pd): "Gallera si dimetta"

"Il troppo e' troppo. Il Presidente della Lombardia cerca di distrarre con lo slogan delle quattro D e con ripartenze confuse, ma rimuove altre due D: la prima, il Diritto alla verita' sulle vite stroncate e sulle condizioni disumane e di abbandono per gli anziani malati. E il Dovere di rimuovere cose e persone, a partire dall'assessore alla sanita', Giulio Gallera. Perche' il tema non e' quanto vada in tv ma il suo stile e quanto accaduto. Quanto ai paragoni con altre regioni, come quello tentato oggi con il Lazio, parla la sciagura dei numeri nelle case di riposo lombarde", cosi' Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico.

Fontana: "In atto un attacco contro di noi"

"Avrei pensato che ci sarebbe stato un po' piu' di buon gusto, aspettare almeno fino alla fine della tempesta": il presidente della Lombardia Attilio Fontana replica all'Ansa in questo modo alle richieste di commissariamento e alle polemiche politiche. "E' in atto un attacco contro di noi" ha aggiunto tornando sulle critiche per quanto ha detto sulla delibera per mettere nelle rsa malati di Coronavirus nel Lazio, che ha ribadito, "parte dalla stessa ratio della nostra: isolare i pazienti Covid".