Coronavirus: Gallera, 98 decessi e 2.251 positivi in Lombardia

Ad oggi in Lombardia ci sono "2.251 casi positivi" di coronavirus, "1169 ricoverati, in terapia intensiva 244, in isolamento domiciliare 364. Fortunatamente crescono anche i dimessi e guariti 376 (126 in piu' in un solo giorno). I deceduti sono 98", ha dichiarato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus. Ieri i contagi erano 1.820, con 73 morti. I numeri dunque crescono, ma aumentano anche i dimessi. Nel frattempo sono stati assunti nuovi medici, infermieri e personale sanitario. In tutto i medici assunti sono 136. 83 nuove unità sono state destinate a Lodi, dove sono arrivati anche dei medici dell'esercito. Gallera spiegando che "per ora si tratta di assunzioni classiche", ma la giunta regionale sta valutando insieme alle Ong la possibilità di impiegare anche i medici in servizio presso queste organizzazioni. "Ci e' arrivata una disponibilita' dai rappresentanti dei medici delle Ong, la stiamo valutando. Questo e' un momento in cui abbiamo bisogno delle migliori energie di questo Paese, quindi ogni contributo e' non solo benvenuto ma necessario", ha chiarito l'assessore lombardo al Welfare. Un aiuto è arrivato anche dalle strutture private lombarde, tra cui Besta, San Donato, Fatebenefratelli e Niguarda.

"Abbiamo la notizia informale che c'e' l'orientamento dell'Iss nel chiedere misure importanti per quel territorio ma non abbiamo una relazione ufficiale o una posizione formale del governo", ha detto l'assessore lombardo al Welfare rispondendo a una domanda sulla possibilita' di istituire una nuova zona in un'area della bergamasca.

"Da oggi abbiamo interrotto tutta attivita' l'ambulatoriale, tranne quella d'urgenza", per convogliare il personale sulle aree ospedaliere destinate ai pazienti colpiti da coronavirus, ha chiarito l'assessore Gallera.