Coronavirus, in Lombardia +394 casi, +69 decessi

In Lombardia al 13 maggio i casi positivi salgono a 83.298 (+394), i decessi raggiungono quota 15.185 (+69), in terapia intensiva ci sono 307 pazienti (-15), i ricoverati non in terapia intensiva sono 5007 (-215), i guariti sono 29.356 (+1113). I tamponi effettuati in totale sono 524.163 (+10.919). Questi i casi per provincia: MI 21.731 (+105) di cui a Milano città 9.185 (+63), BG 12.318 (+24), BS 13.842 (+94), CO 3.556 (+10), CR 6.273 (+18), LC 2.583 (+22), LO 3.301 (+8), MN 3.266 (+11), MB 5.141 (+29), PV 4.849 (+29), SO 1.321 (+4), VA 3.302 (+29).